İzmit Emirhan Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Nuri Birgül’ün eşi Şerife Birgül (54) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şerife Birgül’ün cenazesi Recepler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Recepoğlu mezarlığında toprağa verildi.