İzmit Bekirdere Mahallesi Şevket Bey Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Şevket Uluce (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şevket Uluce’nin cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tahtalı Köy mezarlığında toprağa verildi.