İzmit Veliahmet Mahallesi Gümüşlübayırı Sokak adresinde ikamet eden eski esnaf terzi merhum Ali Kırseven’in eşi Aysel Kırseven (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Aysel Kırseven’in cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.