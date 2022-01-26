Körfez Güney Mahallesi Deniz Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Seyit Çakır’ın eşi Hanife Çakır (72) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hanife Çakır’ın cenazesi İgsaş Camiinden alınarak Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.