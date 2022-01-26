İzmit Tavşantepe Mahallesi Gezici Sokak adresinde ikamet eden servis şoförü Yaşar Kıvrak (62) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babasu olan Yaşar Kıvrak’ın cenazesi öğle namazında Ulu Camiinden alınarak Tavşantepe mezarlığında toprağa verildi.