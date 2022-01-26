Derince Çınarlı Mahallesi 13. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İsmail Özdemir (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Özdemir’in cenazesi ikindi namazında Çınarlı Camiinden alınarak Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.