Körfez’de geniş bir kesim tarafında tanınan ve sevilen Mali Müşavir Haydar Çelikkeser’in ablası, Avukat Hakan Çelikkeser’in halası olan Sefure Üreyıl yaşlık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk annesi olan Sefure Üreyıl’ın cenazesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrası İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.