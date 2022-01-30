İzmit Doğan Mahallesi Şeker Sokak adresinde ikamet eden Kore Gazi merhum Ali Seven’in eşi Nebiye Seven (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nebiye Seven’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.