AKP Kandıra İlçe Yöneticisi Aşır Gürbüz'ün oğlu olan Erdal Gürbüz (37) geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdal Gürbüz'ün cenazesi Kandıra Nasuhlar Mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.