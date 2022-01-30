İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Gündönümü Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum İsmail Eroğlu’nun eşi Nezahat Eroğlu (89) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Nezahat Eroğlu’nun cenazesi Yahya Kaptan Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.