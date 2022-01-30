Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1136 Sokak adresinde ikamet eden Hollanda’da bir fabrikadan emekli Zeki Yaylak (62) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Yaylak’ın cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.