İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak adresinde ikamet eden büfe işletmecisi Turgut Karadeniz (46) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Turgut Karadeniz’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.