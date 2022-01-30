İzmit Kadıköy Mahallesi Çemen Sokak adresinde ikamet eden Mannesmann Boru fabrikasından emekli İlyas Akdoğan’ın eşi Muhsine Akdoğan (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Muhisne Akdoğan’ın cenazesi Kandıra Hasan Fakılar Mezarlığında toprağa verildi.