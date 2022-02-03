İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta ikamet eden, Ernaz Otomotiv’de mekanik ustası olarak çalışan Erkan İriş’in eşi, 2 çocuk annesi Tülin İriş (42) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. İriş’in cenazesi ikindi namazında Yenidoğan Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.