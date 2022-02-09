Kartepe Ataevler Mahallesi Kırlı Sokak adresinde ikamet eden makine operatörü Ali Öztürk (42) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Öztürk’ün cenazesi Konak Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına müteakip Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.