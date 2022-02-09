İzmit Malta Mahallesi Yurdum Caddesi adresinde ikamet eden özel sektörden emekli Hamdi Baydar (71) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hamdi Baydar’ın cenazesi Katçalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına müteakip Katçalı Mezarlığında toprağa verildi.