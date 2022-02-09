İzmit 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak adresinde ikamet eden Ziraat mühendisi Hüdaverdi Bitik (61) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüdaverdi Bitik’in cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına müteakip Elmacık Köy Mezarlığında toprağa verildi.