Kartepe Derbent Mahallesi Akçay Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli tahsildar merhum İdris Subaşı‘nın eşi Nazlı Subaşı (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazlı Subaşı’nın cenazesi Şirinsulhiye Aşaki Mezarlıkta toprağa verildi.