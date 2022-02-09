İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak adresinde ikamet eden demirci ustası merhum Rasim Gezgin’in eşi Gülizar Gezgin (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Gülizar Gezgin’in cenazesi Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına müteakip Tavşantepe mezarlığında toprağa verildi.