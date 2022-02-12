Derince Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden Ayten Tatar (58) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayten Tatar’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Mezarlığında toprağa verildi.