İzmit Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Raif Surç’un eşi Melahat Emine Surç (73) Covdi-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Melahat Emine Surç’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.