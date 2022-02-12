Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi adresinde ikamet eden yurt dışından emekli Ertan Sayılır (52) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ertan Sayılır’ın cenazesi Cımbızlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.