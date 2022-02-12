İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Arap Hasan lakabı ile bilinen Hasan Özkara’nın eşi Hayriye Özkara (88) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hayriye Özkara’nın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.