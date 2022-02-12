Kartepe Eşme Mahallesi Eşme Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden emekli inşaat ustası Zekeriya Durmuşoğlu’nun eşi Lütfiye Durmuşoğlu (72) beyinden pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Lütfiye Durmuşoğlu’nun cenazesi Eşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Eşme Mezarlığında toprağa verildi.