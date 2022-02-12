Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 111. Cadde adresinde ikamet eden emekli devlet memuru merhum Mustafa Faik Algüzey’in eşi Mecbure Alguzey (93) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Mecbure Algüzey’in cenazesi Karabal Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.