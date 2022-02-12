Derince Çınarlı Mahallesi Yücetürk Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Yaşar Duman’ın eşi Müzeyyen Duman (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Müzeyyen Duman’ın cenazesi Yenice Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.