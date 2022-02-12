İzmit Çahyırköy Mahallesi Korukent Caddesi adresinde ikamet eden muhasebeci merhum İsmail Yetişkin’in eşi Neziye Yetişkin (101) vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Neziye Yetişkin’in cenazesi Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Kasabasında toprağa verildi.