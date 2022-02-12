Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde ikamet eden tersaneden emekli merhum Mehmet Kuş’un eşi Sultan Kuş (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sultan Kuş’un cenazesi Nüzhetiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nüzhetiye Mezarlığında toprağa verildi.