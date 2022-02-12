İzmit Doğan Mahallesi 4. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Şaban Demiralay (62) felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Şaban Demiralay’ın cenazesi Kurıçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.