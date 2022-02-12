İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Geçit Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Arslan Yılmaz’ın eşi Şükriye Yılmaz (84) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şükriye Yılmaz’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.