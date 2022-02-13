İzmit Turgut Mahallesi Saadettin Yalım Caddesinde ikamet eden Koruma Klor Alkali Fabrikası emeklisi Kenan Gençkaya (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kenan Gençkaya’nın cenazesi Bağçeşme Orhan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.