İzmit Topçular Mahallesi Arzu Sokakta ikamet eden emekli Kıbrıs Gazisi Adil Altun’un eşi Naime Altun (56) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Naime Altun’un cenazesi Topçular Necati Bey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.