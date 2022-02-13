Kartepe İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesinde ikamet eden emekli esnaflardan Temel Kamancı (89) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Temel Kamancı’nın cenazesi Uzuntarla Atalar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrikdere Mezarlığında toprağa verildi.