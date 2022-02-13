İzmit Şirintepe Mahallesi İmren Sokakta ikamet eden emekli Yadigar Akbulut (72) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Yadigar Akbulut’un cenazesi Mersincik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.