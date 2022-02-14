İzmit Çukurbağ Mahallesi Karacan Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Ziya Baki (88) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ziya Baki’nin cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.