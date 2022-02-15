İzmit Kulfallı Köyünde ikamet eden demir doğrama ustası, 2 çocuk babası Burhan Aşkın (69) böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi meclis üyesi Tuncay Aşkın’ın kuzeni olan Burhan Aşkın’ın cenazesi öğle namazında Akpınar Camiinden alınarak Akpınar Köy mezarlığında toprağa verildi.