İzmit Turgut Mahallesi Oğuz Sokak adresinde ikamet eden Lokantacı merhum Seyfettin Arslan’ın eşi, sanayi sitesinde bulunan Arslan Çay Ocağı işletmesinin sahibi Yalçın Arslan ile birlikte 7 çocuk annesi Asiye Arslan (85) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Turgut Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.