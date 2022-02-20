İzmit Erenler Mahallesi Aşkın Sokakta ikamet eden emekli pişmaniyeci Bedrettin Acar (71) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bedrettin Acar’ın cenazesi Kandıra Karamanlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamanlı Mezarlığında toprağa verildi.