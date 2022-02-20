İzmit Topçular Mahallesi Bademli Sokakta ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bandosu’ndan emekli Ercan Çelikten (53) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Çelikten’in cenazesi Topçular Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.