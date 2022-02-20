İzmit Kadıköy Mahallesi Öğretmen Mehmet Sargın Sokakta ikamet eden emekli Mazhar Okyar (77) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mazhar Okyar’ın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hisareyn Aile Mezarlığında toprağa verildi.