İzmit Sarıcalar Mahallesinde ikamet eden KOÜ öğrenci yurdundan emekli Selahattin Kesici’nin eşi Fatma Kesici (59) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Kesici’nin cenazesi Sarıcalar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalar Mezarlığında toprağa verildi.