Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Neysen Sokak adresinde ikamet eden Pirellide forklif operatörü Ahmet Sezgi (53) şeker ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Sezgi’nin cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.