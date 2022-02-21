İzmit Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı adresinde ikamet eden Brisa’dan emekli Cemil Başaran’ın eşi Gülseren Başaran (62) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülseren Başaran’ın cenazesi Necatibey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.