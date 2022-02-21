İzmit Yenimahalle Gönül Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nurettin Tuğral’ın eşi Hayriye Nilgün Tuğral (63) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hayriye Nilgün Tıuğrul’un cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.