Derince Çınarlı Mahallesi Sardunya Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Şaban Çetinkale (82) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şaban Çetinkale’nin cenazesi Yenice Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.