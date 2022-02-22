İzmit Kulmahmut Mahallesinde ikamet eden çiftçi Necmettin Kıyak’ın eşi Ayşe Kıyak (38) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Kıyak’ın cenazesi İstanbul Şişli Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.