İzmit Hacıhızır Mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Şükrü Özdemir’in eşi, Atılım Kırtasiyenin sahibi Birgül Özdemir (61) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Birgül Özdemir’in cenazesi Arapzade Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.