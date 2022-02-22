Başiskele Doğantepe Mahallesi Hürriyet Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hasan Öztürk’ün eşi Emine Öztürk (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Öztürk’ün cenazesi Dopantepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.