Derince Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak adresinde ikamet eden kemençe ustası merhum Hakkı Şenoğlu’nun eşi Hamdiye Şenoplu (90) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hamide Şenoğlu’nun cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.