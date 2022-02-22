İzmit Yenişehir Mahallesi Türksoy Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Türksoy (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Türksoy’un cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye merkez mezarlığında toprağa verildi.